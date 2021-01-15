Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 26 января. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«26 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду международных вопросов, включая обстановку вокруг Нагорного Карабаха, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, зоне Персидского залива», — сказала она.

Министры уделят внимание двусторонней повестке дня, ее торгово-экономической составляющей в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также наращиванию культурных и гуманитарных связей, добавила Захарова.

Minval.az