Сотрудники Военной полиции Минобороны проводят рейды в Бакинском гарнизоне и других гарнизонах с целью предотвращения случаев ношения военной формы лицами, призванными на военную службу по мобилизации в период Отечественной Войны и уволенными с военной службы по мобилизации, а также некоторыми гражданами, не имеющими право ношения военной формы одежды.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В сообщении упоминается о том, что нарушение прав ношения военной формы некоторыми гражданами противоречит соответствующему законодательству.

«Следует отметить, что ношение военной формы регулируется «Положением о военной форме и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил» и Указом президента от 25 июня 2001 года «Об утверждении описаний формы и знаков различия военнослужащих ВС».

Согласно статье 534 Кодекса об административных правонарушениях незаконное ношение военной формы влечет за собой штраф в размере от 300 до 500 манатов с конфискацией военной формы одежды, являвшийся предметом административного правонарушения.

Мы призываем лиц, не имеющих права носить военную форму, отказаться от ношения военной формы», — говорится в сообщении.



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