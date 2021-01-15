Пожар в Гирканском национальном парке (территория Астаринского района) продолжается.

Как сообщает сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, тушение пожара в высокогорной и труднодоступной лесной местности несколько затруднено из-за усиления ветра.

Для тушения пожара и предотвращения его распространения на большую территорию были привлечены дополнительные силы МЧС.

В настоящее время соответствующие силы Южного регионального центра, Государственной службы пожарной охраны, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, а также сотрудники местных учреждений Министерства экологии и природных ресурсов осуществляют тушение пожара на территории со сложным рельефом (при тушении пожара используется в основном ручной труд).

Сегодня с утра к тушению пожара был привлечен самолет-амфибия «Бе-200ЧС» авиационного отряда МЧС.

Minval.az