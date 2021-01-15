Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на въездах-выездах в 5 городов и 12 районов страны установлены специальные посты, на которых военнослужащие Министерства внутренних дел и сотрудники полиции продолжают проводить контрольно-профилактические работы.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 14 января в ходе контрольно-профилактических мероприятий были выявлены и возвращены 1766 транспортных средств, пытавшихся без разрешения проехать через карантинные посты. В отношении 2772 человек было применено административное взыскание за нарушение правил карантинного режима, 2 человека арестованы в административном порядке.

Все меры, осуществляемые в этом направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите их здоровья. Поэтому граждан просят относиться к ним с пониманием.

Minval.az