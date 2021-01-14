Гимн России на международных соревнованиях в ближайшие два года предложили заменить песней «Катюша». Об этом Sport24 рассказала председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) и олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

«Остановились на песне «Катюша». Все знают эту песню, и ее любят дети», — заметила Великая. Она добавила, что обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, но не уточнила какие.

Ранее 14 января полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появился на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Документ состоит из 186 страниц.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление с национальной символикой на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.

Minval.az