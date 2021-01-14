Пока Кабмин Армении проводил первое в этом году заседание, перед зданием правительства проходила очередная акция протеста.

На этот раз там собрались родители военнослужащих срочной службы, которые требуют, чтобы их сыновья служили исключительно в Армении, а не в Нагорном Карабахе. Они настаивают на встрече с с премьер-министром.

Как передает Armenia Today, к родителям военнослужащих вышел помощник премьер-министра Наири Саркисян — он пообещал им передать Николу Пашиняну их требование о встрече.

Отметим, что родители военнослужащих-срочников периодически проводят акции протестов как перед зданием правительства, так и Минобороны.

Minval.az