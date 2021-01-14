Продолжаются мероприятия по выявлению на освобожденных от оккупации территориях боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве.

Как сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Тертерского района во время несения службы на территории села Суговушан обнаружили и изъяли один миномет 160-мм калибра , 72 снаряда к нему, 5 единиц гранатометов АГС-17, 2 единицы ПКТ 12,7 мм калибра, один пулемет ПК, зенитный ракетный комплекс «Игла», гранату РПГ-18 «Муха», три снаряда РПГ-7, одну снайперскую винтовку, 2 ящика с патронами 12,7 мм калибра, одну переносную радиостанцию и фидер.

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