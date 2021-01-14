15 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет туман, временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем 11-15 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 752 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, а днем 55-60%.

15 января в районах Азербайджана ожидаются временами дожди, в горах снег, к вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман, западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 3-7, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 0-3 градуса тепла.

Minval.az