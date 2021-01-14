Азербайджанские экологи восстановили проверки по выявлению фактов загрязнения Каспийского моря бытовыми отходами. Как сообщили в Государственной службе экологической безопасности, на этот раз проверка прошла в поселке Тюркян Хазарского района Баку.

В Госслужбу поступила жалоба на то, что на территории поселка в море сбрасывают мусор.

Местность была проинспектирована и установлено, что строительный мусор, образовавшийся при возведении частного дома у побережья, сбрасывался прямо на пляж.

Нарушителем оказался владелец частного дома Садых Бабаев. Он был оштрафован, а муниципалитет поселка Тюркан — привлечен к административной ответственности за безответственное отношение к своим обязанностям, заявил представитель Госсслужбы экологической безопасности Бахруз Махаммадов.

Соответствующим ведомствам поручено очистить прибрежную полосу как можно скорее и пресечь подобные случаи в будущем.

Minval.az