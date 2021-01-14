В 2020 году call-center Государственной миграционной службы Азербайджана усилил свою работу.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Службы Вюсал Гусейнов.

По его словам, мигранты обращались в структуру через call-center, было обеспечено незамедлительное рассмотрение их обращений и решение возникших проблем.

«Было дано разрешение на проживание в стране мигрантов, срок действия паспорта которых истек», — сказал Гусейнов.

Как отметил Гусейнов, в прошлом году число иностранцев, посетивших Азербайджан, сократилось в 4 раза.

«В настоящее время в нашей стране проживает 118 409 иностранцев», — сказал он.

Minval.az