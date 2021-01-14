Единый кандидат на пост премьер-министра Армении от оппозиции Вазген Манукян в интервью РБК объяснил причины разгромного поражения во время последней войны в Нагорном Карабахе.

По его словам, нынешний глава правительства Никол Пашинян плохо понимал, что происходит на фронте, хотя имел возможности предотвратить конфликт или же сохранить основные позиции.

«На волне «цветных революций» приходят к власти большей частью некомпетентные люди, которые не готовы возглавлять правительство. Пашинян разделил общество на бывших и нынешних, расколол общество», — заявил лидер оппозиции.

Манукян добавил, что то же самое происходит в Украине.

«Во время первой карабахской войны 1992–1994 годов нам очень помогло, что его возглавлял Абульфаз Эльчибей. Тогда еще не было термина «цветная революция», но это был человек, придерживавшийся именно таких взглядов. Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей», — отметил оппозиционер.

Пашинян, отметил его оппонент, свернул переговорный процесс по Нагорному Карабаху, сделал ряд провокационных заявлений, из которых следовало, что карабахская проблема — территориальный спор, а «не вопрос о самоопределении нации», и позволил Азербайджану «прийти к мысли, что можно начать войну».

Minval.az