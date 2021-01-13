Основываясь на анализе данных по четырём известным мутациям коронавируса человека, американские учёные смогли просчитать, как ковид будет развиваться в ближайшее десятилетие. Они считают, что за это время коронавирус SARS-CoV-2 перейдёт в разряд эндемических (то есть характерного для определённых регионов), а иммунитет от перенесённого в детстве в лёгкой форме заболевания будет распространяться на всю жизнь, как в случае с ветрянкой. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Science.

Исследователи предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, первое заражение будет происходить в возрасте от трёх до пяти лет, а само заболевание — протекать с симптомами лёгкой простуды. Пожилые люди, если и будут болеть, то в лёгкой форме, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат им определённую иммунную защиту.

Учёные считают, что вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя её на более длительный срок для определённых возрастных групп. Кого лучше вакцинировать — детей или пожилых людей, — можно будет сказать только спустя некоторое время на основе анализа динамики развития заболевания, делают вывод исследователи.

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