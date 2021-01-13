Управление пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана прокомментировало заявление МИД Армении от 13 января 2021 года.

Как сообщили в МИД, необоснованное заявление МИД Армении о якобы совершенной в январе 1990 года в Баку резне армян показывает, что эта страна не отказалась от вымышленной пропаганды и намерения разжечь неприязнь и вражду между народами.

«Напоминаем МИД Армении, что в 1948-1953 годах около 150 тысяч азербайджанцев были массово депортированы со своих исторических и этнических земель на территории Армянской ССР и насильно переселены в Азербайджан из 24 районов и города Ереван Армянской ССР. Кроме того, необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х годов, агрессивная сепаратистская деятельность шовинистически настроенных армян в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана, поддержка руководством СССР этой деятельности, очередная насильственная и жестокая депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении дала толчок расширению антисоветского движения в Азербайджане. Советская армия, введенная в страну в ночь на 20 января 1990 года, именно для того, чтобы предотвратить общенациональное движение и сломить стремление азербайджанского народа к независимости, учинила беспрецедентную расправу над мирным населением, грубо нарушив нормы международного права, Конституции бывшего СССР и Азербайджанской ССР.

Однако события января 1990 года не сломили решимость азербайджанского народа, и наша страна обрела независимость. Сегодня независимость и суверенитет Азербайджана однозначно признаны и поддержаны всем международным сообществом.

Распространяя такую ​​сфабрикованную пропагандистскую информацию МИД Армении преследует цель скрыть геноцид, совершаемый на протяжении всей истории в отношении мирного населения Азербайджана, политику этнической чистки, зверское убийство 613 мирных жителей за ночь в Ходжалы, грубые нарушения фундаментальных прав более миллиона азербайджанцев в течение почти 30 лет.

Тот факт, что официальный Ереван вместо продвижения идеи сосуществования в условиях мира, безопасности и прогресса после подписания 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления о прекращении всех военных операций в регионе, продолжает распространять враждебную пропаганду на выдуманных основаниях, вызывает сожаление и раскрывает истинные намерения этой страны.

МИД Азербайджана отвергает необоснованные обвинения МИД Армении и призывает эту страну действовать в соответствии с обязательствами, взятыми на себя трехсторонними заявлениями от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года и исходя из принципов верховенства международного права», — говорится в комментарии МИД Азербайджана.

Minval.az