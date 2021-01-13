Житель Омска подал заявление в СК по региону с требованием расследовать и привлечь к ответственности бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Он обвиняет его в преступном развале Советского Союза.

На своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Рудометов рассказал, что действия Горбачева на посту главы государства привели к развалу страны, а также проигрышу странам НАТО в «холодной войне».

Там же омич опубликовал и скрин с якобы официального сайта регионального Следкома. На нем сообщается, что его обращение успешно отправлено.

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