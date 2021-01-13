Среди предпринимателей в Диаспоре, ранее регулярно участвовавших в акциях по сбору помощи Армении, укрепляется мнение о том, что необходимо прекратить любую помощь и любое перечисление средств в республику, до тех пор, пока там у власти находится Никол Пашинян и его партия.

Как сообщает Информационный Центр «Еркрамас», многие из них прекратили оказывать помощь даже своим родственникам, проявляющим пассивность и не участвующим в акциях оппозиции по отстранению Пашиняна от власти.

Примечательно, что среди предпринимателей, обратившихся в редакцию ИЦ «Еркрамас» и высказавших свою позицию с требованием отставки Пашиняна много тех, кто весной 2018 года активно поддерживал госпереворот в Армении, оказывая финансовое содействие Пашиняну и перечисляя средства на счет «революционеров». Сегодня эти люди сожалеют о своей ошибке и признают свою долю ответственности за происходящее в Армении и в Карабахе.

Minval.az