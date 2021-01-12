Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

В рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года, планируется развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий на востоке Украины, а также документирование нарушений прав человека в этих регионах со стороны России и помощь жертвам.

Работа будет вестись через общественные организации при поддержке государственных органов, говорится в анонсе.

Индикаторами успеха миссии станут документация нарушений прав человека в Крыму и на востоке Украины, эффективное освещение ситуации с правами человека в этих областях, защита прав жителей полуострова украинским правительством через новую стратегию Киева в отношении Крыма.

Одним из факторов того, что программа достигла своих целей, станет информационная работа с местными некоммерческими организациями, в особенности с крымскими татарами, для улучшения осведомленности о правах человека. Кроме того, планируется стимулирование их политической и правозащитной активности.

Финансирование проектов составит десять тысяч фунтов стерлингов. При этом софинансирование и самостоятельное финансирование поощряется. В примечании говорится, что административные расходы не должны превышать 8% от общей суммы бюджета кампании.

«Мы не можем финансировать академические курсы или исследования, курсы английского языка и покупку оборудования», — уточняется в документе.

Денежные средства предоставляются только на 2020-2021 финансовый год в Великобритании. Проекты должны быть реализованы до 15 марта 2021 года.

Minval.az