Трехстороннюю рабочую группу по вопросам Карабаха с армянской стороны возглавит вице-премьер Мгер Григорян. Об этом Sputnik Армения сообщили в аппарате Григоряна.

С момента назначения (после смены власти в 2018 году) Григорян курирует экономическое взаимодействие с Россией, в частности, ведет переговоры по ценам на газ, а также с Евразийским Союзом. Помимо этого, Григорян курирует и вопросы развития финансовой системы.

С российской стороны руководителем группы может стать зампред правительства РФ Алексей Оверчук, который на днях приезжал в Ереван, где его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, создание трехсторонней рабочей группы по вопросам развития Нагорного Карабаха предусмотрено совместным заявлением руководителей России, Армении и Азербайджана по итогам переговоров в Москве 11 января.

Minval.az