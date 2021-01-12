Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать введенные санкции против госпредприятий республики и выработать ответные меры против западных стран, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По словам белорусского лидера, страна должна начать применять против стран-инициаторов санкций экономические меры, а не только персональные ограничения. «Если они нас наклоняют, надо симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», — сказал Лукашенко. Он также назвал санкции со стороны Запада «бандитскими» и заявил, что европейские государства сделали шаги в неверном направлении, когда решили поступить против Беларуси подобным образом.

Minval.az