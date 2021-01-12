Сербия досрочно погасила задолженность перед Азербайджаном в размере 172,7 миллиона евро по кредиту на строительство дороги «11-й коридор».

Об этом сообщил министр финансов Сербии Синиша Мали, передает Тренд.

Правительство выплатило долг за счет выручки от продажи 83,23 процента акций крупного банка Komercijalna Banka словенскому банку Nova Ljubljanska Banka за 394,7 миллиона евро.

«Таким образом мы сэкономили для граждан Сербии 25,9 миллиона евро в виде процентов, которые они выплатили бы к 2027 году», — сказал Мали.

Сообщается, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что погашение долга сократит соотношение государственного долга к ВВП на 0,42 процентных пункта, то есть до 58,5 процента.

Напомним, что Сербия получила от правительства Азербайджана кредит в размере 300 миллионов евро на строительство участка Прелина-лиг дороги «11-й коридор» в 2012 году. Строительные работы вела азербайджанская строительная компания «AzVirt».

Minval.az