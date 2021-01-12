Делегация во главе с генеральным директором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом начала свой визит на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

Целью визита является ознакомление с последствиями уничтожения историко-культурного и религиозного наследия Азербайджана во время оккупации вооруженными силами Армении.

Визит делегации начался с Физулинского района.

Делегацию, возглавляемую Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом, сопровождают министр культуры Азербайджана Анар Керимов, постоянный представитель Азербайджана при ИСЕСКО Октай Гурбанов, генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, глава администрации Министерства культуры Васиф Эйваззаде и заведующий отделом сотрудничества с зарубежными странами Иса Мамедов.

Minval.az