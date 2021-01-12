Еще 250 граждан Азербайджана, не сумевших покинуть Грузию из-за пандемии, будут эвакуированы на родину.
Эвакуация назначена на 15 января.
В посольстве Азербайджана в Грузии сообщили, что эвакуируемые завтра пройдут тест на коронавирус, результаты будут получены 14 января.
Лицам с отрицательным результатом теста на COVID-19 на КПП «Красный мост» на границе с Азербайджаном представителем посольства будет выдана справка, и они смогут вернуться на родину.
В период пандемии через Грузию в Азербайджан возвращено около 2 тыс. человек.