ООО ADY Express, дочерняя компания ЗАО «Азербайджанские железные дороги», впервые с 2021 года начало перевозки экспортно-ориентированных грузов по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, сообщает Репорт.

Компания ADY Express, одно из основных направлений деятельности которой является транспортировка экспортных товаров на внешние рынки, в этот раз смогла перевезти в Турцию металлоконструкции производства Baku Steel Company. Груз доставлен из Баку на станцию Пайяс в Турции.

Металлоконструкции были загружены в полувагоны, предоставленные ADY Express, и доставлены на станцию Ахалкалаки. На станции была осуществлена перевалка груза на Турецкие вагоны после чего груз продолжил свой путь.

Всего планируется перевезти 5 000 тонн металлоконструкций в 75 вагонах, из которых первые 15 вагонов уже доставлены, а еще часть груза находится в пути. Планируется продолжить транспортировку таких грузов по маршруту Баку-Тбилиси-Карс.

Minval.az