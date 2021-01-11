Турция готова приобрести у РФ второй комплект С-400 при условии передачи технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы секретариата Оборонпрома
Турция готова приобрести у РФ второй комплект С-400 при условии передачи технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы секретариата Оборонпрома
Дата: 2021/01/11 16:16
Раздел: Бывший СССР
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