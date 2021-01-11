Власти Литвы официально переименовали Грузию, в документах на литовском языке страна будет называться Сакартвело. Об этом сообщил агентству BNS председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис, передает «Интерфакс».

«В данный момент Сакартвело (по-литовски Sakartvelas) является официальным названием», — отметил Антанайтис.

21 декабря 2020 года комиссия исключила из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово Gruzija. Решение о переименовании было принято два года назад. Оно предусматривало использование «Сакартвело» как второго неофициального названия страны, пояснил Антанайтис.

«Потребовался переходный период, чтобы увидеть готовность общества принять это название. Очевидно, что оно необычайно быстро прижилось в обществе. Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным», — рассказал глава комиссии.

Он добавил, что в публичном пространстве можно будет использовать слово «Грузия».

В мае 2018 года глава литовского МИД Линас Линкявичус заявил, что в преддверии столетия независимости Грузии было принято «официальное решение» называть ее по-литовски Сакартвело. Грузинский посол выразила надежду, что «неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни».

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