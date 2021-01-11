В Грозном заложили мечеть имени Рамзана Кадырова. Она будет вмещать 2 тысячи человек. Ранее жители не раз обращались к властям и духовенству республики с просьбой дать мечети имя чеченского лидера.

При этом сам Кадыров выступал категорически против этого. «Тем не менее, в России демократическое общество, и воля, а также желание жителей республики в приоритете», — напоминает газета «Мосеовский комсомолец».

Ранее общественность предлагала дать имя Рамзана Кадырова мечети в Шали. Однако сам он объявил, что она будет названа в честь пророка Мухаммеда.

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