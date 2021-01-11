Раскол общества в Армении может привести к катастрофическим последствиям, для предотвращения этого необходимо проведение внеочередных парламентских выборов, считает президент страны Армен Саркисян.

«Единственный логичный и цивилизованный выход — внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и Конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа», — говорится в статье Саркисяна «На пути к «Четвертой Республике»», опубликованной пресс-службой президента в понедельник.

Перед этим в Армении «с помощью института президента должно быть сформировано правительство национального согласия», отметил он.

«Я вижу основную миссию этого правительства в достижении трех целей — устранение последствий войны, подготовка и реализация дорожной карты по выводу страны из политического и экономического кризиса, реформа нормативно-правовой базы с целью создания необходимых условий для предстоящих выборов в разумные сроки», — подчеркнул президент Армении.

Minval.az