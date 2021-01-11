12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Северо-восточный ветер днем сменится южным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем-7-9 градусов тепла, в Баку ночью-2-4, днем-7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм ртутного столба до 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

12 января в некоторых районах Азербайджана ожидается дождь, в горных районах снег, днем осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

Minval.az