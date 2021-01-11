Борт премьер-министра Армении приземлился в московском аэропорту «Внуково» (спец.терминал «Внуково 2»).

В делегации — в основном сотрудники аппарата премьера и госохраны. Интересно, что ни одно высокопоставленное лицо из МИД страны не вошло в делегацию, пишет Sputnik Армения.

Трёхсторонняя встреча будет проходить в Кремле — примерно в 13.00 — 14.00.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в Москву на встречу с российским и азербайджанским лидерами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армянское правительство.

«Премьер-министр Пашинян уже вылетел в Москву», — отметили в пресс-службе.

Minval.az