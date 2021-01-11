Эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Беларуси Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Соответствующий материал публикует портал TUT.BY.

Модный редактор Екатерина Гордеева отметила, что политик много лет выстраивал имидж «крепкого хозяина». По ее предположению, пренебрежение Лукашенко дресс-кодом демонстрирует близость к своему народу: речь идет о кепках, олимпийках и тренировочных штанах, в которых он мог появиться на публичном мероприятии.

Гордеева также рассказала, что президент Беларуси полюбил рубашки с коротким рукавом, хотя это и противоречит установленному дресс-коду. «В сочетании со строгим деловым костюмом такая рубашка позволительна лишь в том случае, если, невзирая на жару, ее обладатель ни разу не снимет пиджак», — пояснила эксперт, добавив, что политик часто пренебрегает этим правилом.

Помимо этого Лукашенко часто сочетает спортивные поло и классические брюки и носит белую рубашку на резинке, которая напоминает элемент военной формы. В такой одежде он неоднократно появлялся летом. «В последнее время президент явно тяготеет к стилю милитари и даже дважды появлялся на публике в полной экипировке. Такой имиджевый ход, вероятнее всего, задумывался как демонстрация силы и решительности», — добавила Гордеева.

Когда речь идет о внешнем виде «топового чиновника», важно не смешивать разные стили. В пример она привела день, когда президент появился на публике в поло и классическом костюме, которые не сочетались друг с другом. По словам Гордеевой, такой образ напоминает «учителя физкультуры пенсионного возраста», а не современного и активного мужчину.

Minval.az