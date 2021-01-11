Глава правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили во второй раз уходит из политики. Об этом говорится в его письме, опубликованном Первым каналом Грузии.

Иванишвили говорит, что победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года «заложит фундамент нового этапа в истории Грузии. Он назвал успех его партии «ожидаемым и логическим», а правящую команду – лучшей и безальтернативной.

«Уверен, что команда, укомплектованная этими людьми, может достойно заменить мой труд, авторитет и навыки», – говорится в письме Иванишвили.

Minval.az