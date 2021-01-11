Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха, сообщает Минобороны РФ.

В ходе разминирования и очистки окраин Степанакерта российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

С 23 ноября 2020 г., за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил, очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 479,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обнаружено и обезврежено более 23 тыс. взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Minval.az