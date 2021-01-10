Изменения на коже могут свидетельствовать об опасных заболеваниях. Об этом заявила немецкий дерматолог Яэль Адлер.

Она призвала особенно внимательно относиться к зуду. «Это предупреждающий симптом, который может указывать на нарушения обмена веществ, такие как диабет, а также рак», — приводит «Газета.ру» ее слова.

Также врач рассказала, что различные кожные симптомы могут говорить о наличии серьезных заболеваний. По ее словам, прыщи, покраснение и раздражение могут быть следствием заболеваний внутренних органов, а экзема может указывать на проблемы с желудком или кишечником.

Minval.az