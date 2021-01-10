В 2017 году в Азербайджане начались съемки фильма режиссера Вагифа Мустафаева «Иду спасать людей» с участием российских актеров. Режиссер рассказал, на каком этапе находятся съемки и когда ожидать выхода фильма в прокат.

Фильм «Иду спасать людей» посвящен Гейдару Алиеву. Актерский состав — звезды российской театральной сцены и кинематографа: Прохор Дубравин в роли Гейдара Алиева, Елена Панова в роли Зарифы Алиевой, Виктор Сухоруков, Сергей Угрюмов, Роман Мадянов, Алена Бабенко, Сергей Баталов, Сергей Гармаш.

Работа над фильмом длится уже три года. Вагиф Мустафаев признался, что в связи с приближением 100-летия со дня рождения Гейдара Алиевича Алиева в 2023 году было решено приурочить выход картины именно к этому событию. Таким образом, фильм будет сниматься 6 лет.

«Сейчас снята только та часть фильма, которая показывает деятельность Гейдара Алиева в органах госбезопасности до 1969 года. Я решил не останавливаться на этом этапе и сделать продолжение, чтобы представить образ Гейдара Алиевича наиболее полно. Для этого я написал новый сценарий, в котором отражена вся его жизнь — до 2003 года», — сказал Мустафаев, слова которого приводит «Москва — Баку».

«Я показывал отдельные, уже готовые сцены здесь, в Азербайджане. Всем очень понравилось, говорят, что снято на высоком уровне. Мне, конечно, не терпится рассказать зрителям о работе с актерами — Прохором Дубравиным, Романом Мадяновым, Виктором Сухоруковым (я всегда работал с русскими артистами), но пока, до выхода фильма не могу. Давайте дождемся, когда я сниму продолжение, а затем обязательно поделюсь с вами подробностями и фотографиями», — добавил режиссер.

Minval.az