Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов, 11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и вечером местами слабый туман, изморось. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 1-4, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Местами туман, будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, в высокогорных районах 3-8 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Minval.az