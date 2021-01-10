Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента республики. Об этом рассказал его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter.

«Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса парламента и маслихатов всех уровней», — сказано в твите.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят очередные выборы депутатов нижней палаты парламента, а также маслихатов (местных представительных органов). В выборах принимают участие пять партий.

Minval.az