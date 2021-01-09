Монастырский комплекс Худавенг посетили его истинные владельцы — члены Албано-удинской христианской общины Азербайджана, которая является правопреемницей Албанской автокефальной апостольской церкви Кавказской Албании.

Удины совершили ритуалы, прочитали молитвы и зажгли свечи, передает Sputnik Азербайджан.

Настоятель монастыря Фарик Данакари сказал журналистам, что очень счастлив. «Худавенгский монастырь возвращен своим владельцам. Это чудесный день, и мне трудно выразить свои чувства словами», — добавил он.

Это уже третье посещение членами Албано-удинской христианской общины монастыря с момента возращения Азербайджану Кяльбаджарского района.

Minval.az