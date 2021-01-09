Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики (МИД) считает заявление Министерства иностранных дел Республики Армения от 9 января 2021 года абсолютно необоснованным и отвергает содержащиеся в нем утверждения.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

«Напоминаем, что в результате совместной операции, проведенной Службой государственной безопасности и Министерством обороны Азербайджанской Республики, была задержана и передана следствию армянская диверсионно-террористическая группа в составе 62 человек, целенаправленно размещенная Арменией на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Все задержанные были призваны из Ширакской области Армении для прохождения военной службы в вооруженных силах Армении и размещены на этих территориях с целью совершения на территории Азербайджанской Республики диверсионных и террористических актов против военнослужащих вооруженных сил и гражданского населения Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что члены армянской диверсионно-террористической группы были отправлены на территорию Азербайджана 26 ноября 2020 года, то есть после вступления в силу режима прекращения огня, достигнутого трехсторонним заявлением, подписанным президентами Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром Армении.

Указанной группой были совершены террористические акты против военнослужащих и гражданских лиц Азербайджана, в результате которых погибли и получили ранения военнослужащие вооруженных сил Азербайджана и гражданские лица.

Члены упомянутой диверсионной группы были направлены на территорию Азербайджана с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности после установления режима прекращения огня, в соответствии с международным гуманитарным правом эти лица не считаются военнопленными и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджанской Республики.

Эта целенаправленная провокационная деятельность армянской стороны является грубым нарушением международного права, международного гуманитарного права и трехстороннего заявления, а также наглядно демонстрирует продолжение этой страной агрессорской политики, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.

Азербайджанская Республика ответственно относится к своим обязательствам, установленным международным правом и вытекающим из подписанного 10 ноября трехстороннего заявления, и полностью выполняет эти обязательства. Азербайджан призывает Армению выполнять свои обязательства, установленные трехсторонним заявлением, соблюдать режим прекращения огня, прекратить провокационную военную деятельность против Азербайджана», — отмечается в сообщении.

Minval.az