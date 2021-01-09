Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал смерть внука Айсултана Назарбаева в документальном фильме «Штрихи к портрету. Личное». Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«К сожалению, в этом году мы потеряли одного внука, который был очень похож на меня. Очень сожалею об этом внуке, который так рано ушел», — рассказал Назарбаев.

По его словам, внука лечили в Москве и Лондоне.

«Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было, он уже был раб этого дела, не мог остановиться», — поделился он.

Айсултан Назарбаев окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте (2009-2010) и магистратуру университета КИМЭП по специальности «бизнес-администрирование».

Служил в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Казахстана. Занимался футболом, выступал за несколько казахстанских и зарубежных клубов, в том числе за юношескую команду «Портсмута».

Был вице-президентом Федерации футбола Казахстана по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями.

Айсултан Назарбаев скончался в Лондоне в августе 2020 года. Ему было 29 лет. Айсултан был сыном старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева.

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