Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о деятельности Армении, направленной на подрыв стабильности и противоречащей международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября, распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в письме дается информация о том, что после заключения трехстороннего соглашения 10 ноября Азербайджан приступил к масштабной работе по восстановлению и реинтеграции всех территорий, пострадавших в результате конфликта, и в этот период Армения осуществляет деятельность, угрожающую миру, сотрудничеству и развитию в регионе.

В письме отмечается, что на освобожденной от оккупации территории Ходжавендского района Азербайджана вооруженные силы Армении осуществляют диверсии и провокации, в результате антитеррористических операций, проведенных соответствующими структурами Азербайджана, были задержаны 62 члена диверсионной группировки, которые являются гражданами Армении, передает АПА.

С текстом документа Генассамблеи и Совбеза ООН можно ознакомиться по ссылке: https://undocs.org/a/75/689.

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