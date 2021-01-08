Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева внесла ясность в вопрос о визах между Азербайджаном и Арменией.

По ее словам, для того, чтобы говорить о визитах граждан и безвизовом режиме между Азербайджаном и Арменией, прежде всего, важно установить дипломатические отношения между странами.

«Отметим, что между двумя странами не подписано какого-либо международного соглашения о регулировании поездок. Так что, на данном этапе говорить об обоюдном безвизовом режиме неразумно», — добавила Лейла Абдуллаева.

Minval.az