Состоялась встреча в онлайн-формате между министром культуры Анаром Керимовым и резидент-координатором Организации Объединенных Наций в Азербайджане, резидент-представителем Программы развития ООН/ПРООН Гуламом Исхагзаи.

Как сообщили в Министерстве культуры, на встрече обсуждались направления сотрудничества между министерством и ООН и специализированными структурами ООН.

А.Керимов отметил, что недавние заявления ЮНЕСКО в связи с отправкой организацией миссии на освобожденные от армянской оккупации территории вызвали разочарование у азербайджанской стороны: «Несмотря на то, что мы довели до сведения важность решения вопросов безопасности на освобожденных территориях на начальном этапе осуществления миссии, напомнили о неблагоприятных погодных условиях и продолжающемся процессе разминирования».

Г.Исхагзаи сказал, что поддерживает контакт с ЮНЕСКО, попросил разъяснить позицию азербайджанской стороны в связи с миссией.

А.Керимов отметил, что за последние 30 лет Азербайджан неоднократно обращался в ЮНЕСКО в связи с проведением мониторинга культурного наследия на оккупированных территориях: «Но, к сожалению, эти обращения остались без ответа. Со стороны ЮНЕСКО не было сделано ни одного призыва или заявления к Армении в связи с невозможностью осуществления миссии. С сожалением следует отметить, что на фоне нынешних обсуждений заявления ЮНЕСКО, в которых организация необоснованно обвиняет Азербайджан, ставят под сомнение беспристрастность организации и ее подход в соответствии с уставом».



Minval.az