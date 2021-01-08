Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Юхары Айрым Кельбаджарского района.
Дата: 2021/01/08 10:57
Раздел: Азербайджан
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