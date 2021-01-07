«Рождество — тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором», — приводит в четверг слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он считает, что белорусам нужен был такой 2020-й год, чтобы они «поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим». «Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», — заявил Лукашенко