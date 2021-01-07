«Рождество — тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь. Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором», — приводит в четверг слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
Дата: 2021/01/07 18:30
Раздел: Бывший СССР
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