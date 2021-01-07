Готовится к сдаче в эксплуатацию третья станция, расположенная на фиолетовой линии – «8 Ноября».

Как сообщили в ЗАО «Бакинский Метрополитен», основные строительные работы завершены, на станции выполняются заключительные работы.

Трехъярусная станция построена с применением современных технологий строительства метро. В ее строительстве было использовано 13 тыс. 365 кв. м мраморно-гранитного покрытия.

Станция будет иметь 4 входа-выхода, ступени для удобства пассажиров, 17 эскалаторов. На станции сооружены 3 лифта для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Minval.az