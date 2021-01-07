Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не игнорировать роль религиозных лидеров в переговорах по карабахскому урегулированию.

«Выведя религиозный фактор из этого противостояния, мы, конечно, значительно понизили возможный градус конфликта со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, не преувеличивая роль религиозных лидеров, ни в коем случае не следует и игнорировать эту роль», — заявил глава Русской Православной Церкви в интервью телеканалу «Россия-1».

Он напомнил, что РПЦ инициировала обсуждение карабахской проблемы с участием Католикоса всех армян Гарегина II и председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде. По его словам, было проведено несколько раундов переговоров, стороны достигли договоренностей.

«Думаю, главный итог этих переговоров заключается в том, что два религиозных лидера, за которыми стоит большинство народа, говорили друг с другом, и этот разговор был очень спокойным в том смысле, что не было никаких обвинений, никакого напряжения», — заметил он.

Глава РПАЦ рассказал, что у обеих сторон были свои аргументы, которые они честно высказывали, «но они не сопровождались тем, что называется скрежетом зубовным, когда эмоции захлестывают, и когда диалог превращается практически в словесное сражение».

Патриарх Московский и всея Руси выразил готовность РПЦ участвовать в этом процессе, внося миротворческий вклад в решение непростой проблемы.

«Дай Бог, чтобы миротворческий потенциал религий заменил присутствие людей с оружием, которые разделили противоборствующие стороны», — заключил он.

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