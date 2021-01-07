8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который местами усилится.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 75-85%, днем-60-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, западный ветер местами усилится. Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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