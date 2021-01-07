Азербайджан занял 66-е место среди 139 стран мира по скорости мобильного интернета.

Об этом говорится в ноябрьском рейтинге Speedtest Global Index, передает Репорт.

По скорости фиксированного интернета Азербайджан разместился на 117-й строчке среди 176 стран.

За последние 12 месяцев скорость загрузки мобильного интернета в Азербайджане увеличилась с 30,26 Мб/с до 31,45 Мб/с. Скорость загрузки фиксированного интернета увеличилась с 21,20 Мб/с до 23,04 Мб/с.

В ноябре Азербайджан стал 66-м по скорости мобильного интернета, снизившись на одну ступень за год, а по скорости фиксированного интернета продвинулся на 13 ступеней и стал 117-м.

В первую тройку стран с самым быстрым интернетом в мире вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южная Корея и Катар. Скорость мобильного интернета в ОАЭ составила 170,30 Мб/сек, в Южной Корее — 166,70 мб/сек, в Катаре — 159,66 мб/сек.

А самый быстрый фиксированный интернет — в Сингапуре, Гонконге и Таиланде. В Сингапуре можно подключиться к интернету со стационарного телефона со скоростью 241,10 Мб/сек. Скорость фиксированного интернета в Гонконге составляет 222,92 Мб/сек, а в Таиланде — 213,14 Мб/сек.

Самый слабый мобильный интернет в мире — в Афганистане, Венесуэле и Палестине. Так, в Афганистане скорость мобильного интернета составила 6,31 Мб/с, в Венесуэле — 7,15 Мб/с, а в Палестин — 7,40 Мб/с. Последними в рейтинге по скорости фиксированного интернета со стационарным телефоном идут Туркменистан, Йемен и Алжир. В Туркменистане эта скорость составила 3,47 Мб/с, в Йемене — 4,52 МБ/с, в Алжире — 4,99 Мб/с.

Minval.az