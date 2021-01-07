Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что цена на нефть на мировых рынках в 2021 году вряд ли будет ниже $50 за баррель.

«В настоящее время цена на нефть на мировых рынках – выше $50 за баррель. Конечно, сложно делать прогнозы, но с учетом того, что в этом году пандемия завершится, экономическая активность вырастет, откроются взаимные визиты, воздушный транспорт и другие сферы, спрос на топливо будет высоким. С большой вероятностью, цена на нефть не опустится ниже $50 за баррель», — сказал Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

По его словам, доходы госбюджета Азербайджана на 2021 год рассчитаны из цены на нефть в $40 за баррель и текущие цены на нефть позволят образовать определенный профицит.

«С учетом этого, нужно продумать уже сейчас направления использования этого профицита. Если не будет необходимости в средствах, то мы можем несколько снизить трансферты из Госнефтефонда в госбюджет. Если 2,2 млрд манатов, предусмотренных на восстановление Карабаха, нам не хватит, то можно использовать средства профицита в этом направлении. Дождемся результатов первого квартала и увидим, в каком направлении развивается экономика и, в целом, экономические процессы в мире», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Minval.az