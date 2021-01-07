Начата работа над составлением генерального плана города Шуша.

Об этом в ходе проведенного под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева совещания, посвященного итогам 2020 года сказал руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

Он отметил, что в состав многочисленной группы, отправленной в Шушу, были и специалисты в области градостроения, начата работа по составлению генерального плана города Шуша.

«В первую очередь произведена ортофотосъемка Шуши, продолжены топографические работы. При осмотре территорий производится и оценивание нанесенного им ущерба. Нынешняя ситуация оценивается и эти данные документируются.

Уважаемый господин президент! Уже составлены все планы для продолжения осуществляемой работы и в ближайшие дни они будут представлены Вам», — подчеркнул С.Нуриев.

Minval.az