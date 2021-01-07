«На борьбу с COVID-19 непосредственно потрачено до 644 млн. манатов. На этот год в бюджете пока заложено 261 млн. манатов».

Об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая на посвященном итогам 2020 года совещании под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Он отметил, что за год условия карантина несколько раз менялись: «Произошел переход от общего карантинного режима к ужесточенному карантинному режиму. Естественно, что эти обстоятельства привели к ограничениям как в экономике, так и в социальной сфере».

А.Асадов отметил, что с учетом всех ресурсов и финансовых возможностей экономике в целом оказана поддержка на сумму более 2,5 млрд. манатов: «В частности, безработным, временно потерявшим работу, мы четыре раза выдавали единовременную выплату в размере 190 манатов. Это в общей сложности означает 450 млн. манатов».

Minval.az